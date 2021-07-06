***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00425172Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.625,79 % 0,00150202Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.698,13 % 0,07547832Fon Yönetim Ücreti281.802,96 % 0,26034886Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu930,07 % 0,00085926Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu49.583,4 % 0,04580854Vergiler ve Diğer Harcamalar23.130,78 % 0,0213698Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.751,92 % 0,01732431TOPLAM GİDERLER462.125,13 % 0,42694282DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ108.240.520,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946776BIST