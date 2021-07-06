***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,01394595Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.625,52 % 0,00492591Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.170,57 % 0,10657939Fon Yönetim Ücreti51.546,72 % 0,15620497Hisse Senedi Komisyonu1.241,76 % 0,00376298Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.756,54 % 0,05380866Vergiler ve Diğer Harcamalar55.956,21 % 0,1695673Türev Araçlar Komisyonu8.131,07 % 0,02464005Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.204,87 % 0,05819762TOPLAM GİDERLER195.235,34 % 0,59163281DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.999.410,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946777BIST