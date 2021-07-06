***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Açıklama
2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00082932
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.482,26 % 0,00188896
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
237.224,32 % 0,04274917
Fon Yönetim Ücreti
722.170,21 % 0,13013917
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00014865
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
80.244,56 % 0,01446053
TOPLAM GİDERLER
1.055.548,33 % 0,1902158
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
554.921.475,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946779
BIST
12:181.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:188,6822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:1810,2751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:18503,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,68
|Açılış
|: 503,56
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:18
|TUREX
|10,52
|18.787.521
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.826.609
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|LOGO
|37,30
|57.001.276
|% 7,18
|
|PSDTC
|26,78
|22.147.395
|% 6,78
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.013.152
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|138.727.825
|% -5,26
|
|DARDL
|14,99
|14.685.496
|% -4,09
|
|ERBOS
|136,80
|40.718.808
|% -3,46
|
|GARAN
|8,74
|628.640.911
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|302.007.617
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,36
|279.826.783
|% -0,19
|
|THYAO
|13,84
|270.371.234
|% -0,29
|
|EREGL
|17,93
|221.630.914
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,26
|302.007.617
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|138.727.825
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|628.640.911
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,36
|279.826.783
|% -0,19
|
|GWIND
|3,81
|194.507.746
|% 1,87
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6804
|8,6822
|% -0,05
|
|Euro
|10,2693
|10,2751
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9426
|12,0025
|% -0,06
|
|Frank
|9,3637
|9,4201
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,03
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,57
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,24
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,98
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,89
|