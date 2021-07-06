***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00847017Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.625,95 % 0,00299258Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.230,91 % 0,11453657Fon Yönetim Ücreti269.458,36 % 0,49594061Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar598.368,29 % 1,1013024Türev Araçlar Komisyonu4.172,88 % 0,00768022Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler113.278,07 % 0,20848934TOPLAM GİDERLER1.053.736,54 % 1,93941189DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.332.787,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946784BIST