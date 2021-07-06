***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00208237Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.157,03 % 0,001881Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri117.583,7 % 0,05320491Fon Yönetim Ücreti1.726.057,85 % 0,781016Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.488,7 % 0,00067362Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu36.970,52 % 0,01672862Borsa Para Piyasası Komisyonu1.607,07 % 0,00072718Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00037326Türev Araçlar Komisyonu66.346,27 % 0,03002072Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.974,37 % 0,0185403TOPLAM GİDERLER2.000.612,49 % 0,90524796DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ221.001.600,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946785BIST