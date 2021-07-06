***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00743488
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.625,52 % 0,00262611
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.647,4 % 0,06889891
Fon Yönetim Ücreti
77.351,15 % 0,12496448
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
865.375,01 % 1,3980547
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.161,11 % 0,01803131
TOPLAM GİDERLER
1.002.762,27 % 1,62001039
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
61.898.508,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946786
BIST
13:501.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
13:508,6800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0062
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
13:5010,2670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
13:50504,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,50
|Açılış
|: 504,45
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler13:50
|TUREX
|10,52
|19.165.094
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,89
|21.175.117
|% 8,00
|
|AGYO
|2,23
|24.608.643
|% 6,70
|
|PSDTC
|26,68
|24.153.867
|% 6,38
|
|PSDTC
|26,68
|24.153.867
|% 6,38
|
|DENGE
|2,15
|1.068.948
|% -9,66
|
|YBTAS
|11.400,70
|57.004
|% -6,55
|
|SNGYO
|4,66
|37.257.879
|% -6,24
|
|PEKGY
|1,26
|156.654.999
|% -5,26
|
|VKFYO
|7,50
|579.316
|% -4,70
|
|GARAN
|8,74
|706.663.885
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|381.470.707
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,27
|373.754.108
|% 2,25
|
|THYAO
|13,87
|365.079.323
|% -0,07
|
|KRDMD
|7,03
|331.657.355
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,27
|373.754.108
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|156.654.999
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|706.663.885
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|381.470.707
|% 0,37
|
|GWIND
|3,80
|214.667.318
|% 1,60
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6781
|8,6800
|% -0,07
|
|Euro
|10,2625
|10,2670
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9573
|12,0172
|% 0,06
|
|Frank
|9,3552
|9,4116
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3067
|2,3183
|% -0,10
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,16
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-1,37
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,66
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,07
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|1,17
|