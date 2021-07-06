***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00126325Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.852,11 % 0,00188087Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri181.025,71 % 0,04969069Fon Yönetim Ücreti948.361,66 % 0,26032072Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu393,03 % 0,00010788Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.520,09 % 0,00151524Türev Araçlar Komisyonu10.355,32 % 0,00284249Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.094,41 % 0,01292719TOPLAM GİDERLER1.204.204,41 % 0,33054833DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ364.305.096,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946789BIST