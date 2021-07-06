***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00637551Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.626,62 % 0,00225344Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.820,91 % 0,06901959Fon Yönetim Ücreti93.962,55 % 0,13017138Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.011,6 % 0,00140142Türev Araçlar Komisyonu3.142,69 % 0,00435374Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.299,66 % 0,01703938TOPLAM GİDERLER166.466,11 % 0,23061447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.183.723,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946790BIST