***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,03718648
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.625,52 % 0,01313479
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.117,61 % 0,04135215
Fon Yönetim Ücreti
16.109,61 % 0,13017152
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00666549
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.846,24 % 0,04723975
TOPLAM GİDERLER
34.125,96 % 0,27575019
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.375.679,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946791
BIST
12:231.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:238,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:2310,2768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:23503,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,76
|Açılış
|: 503,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:23
|TUREX
|10,52
|18.841.762
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.827.261
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,99
|27.440.418
|% 7,70
|
|PSDTC
|26,64
|22.279.897
|% 6,22
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.088.957
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|140.698.213
|% -5,26
|
|DARDL
|15,00
|14.860.894
|% -4,03
|
|EDATA
|6,99
|141.075.144
|% -3,72
|
|GARAN
|8,73
|629.519.991
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,26
|302.732.910
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,36
|280.759.837
|% -0,19
|
|THYAO
|13,85
|270.797.560
|% -0,22
|
|EREGL
|17,92
|222.600.419
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|302.732.910
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|140.698.213
|% -5,26
|
|GARAN
|8,73
|629.519.991
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,36
|280.759.837
|% -0,19
|
|GWIND
|3,82
|195.116.973
|% 2,14
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6801
|8,6834
|% -0,03
|
|Euro
|10,2480
|10,2768
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9427
|12,0026
|% -0,06
|
|Frank
|9,3618
|9,4182
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,05
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,57
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,24
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,98
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,89
|