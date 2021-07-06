***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00127416Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.374,16 % 0,00176479Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri154.999,89 % 0,04291433Fon Yönetim Ücreti3.197.072,92 % 0,88516355Hisse Senedi Komisyonu221.382,19 % 0,06129339Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu207,44 % 0,00005743Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00022839Türev Araçlar Komisyonu357.000,62 % 0,09884164Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.985,7 % 0,01466998TOPLAM GİDERLER3.995.449,9 % 1,10620768DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ361.184.428,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946792BIST