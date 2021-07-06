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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2021 11:13



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama

2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00127416
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.374,16 % 0,00176479
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
154.999,89 % 0,04291433
Fon Yönetim Ücreti
3.197.072,92 % 0,88516355
Hisse Senedi Komisyonu
221.382,19 % 0,06129339
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
207,44 % 0,00005743
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00022839
Türev Araçlar Komisyonu
357.000,62 % 0,09884164
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52.985,7 % 0,01466998
TOPLAM GİDERLER
3.995.449,9 % 1,10620768
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
361.184.428,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946792


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Tam 3.321 3.407 -1,96  
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Çeyrek 805 824 -0,47  
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Gümüş Gr. 7,36 7,37 0,06  
B. Petrol 74,98 74,98 0,45  
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