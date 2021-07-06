***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00068151
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.475,28 % 0,00199551
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
123.478,39 % 0,01828553
Fon Yönetim Ücreti
562.605,05 % 0,08331441
Hisse Senedi Komisyonu
36.454,58 % 0,00539844
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00012216
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
188.677,01 % 0,02794059
TOPLAM GİDERLER
930.117,29 % 0,13773814
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
675.279.381,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946795
BIST
13:551.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
13:558,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
13:5510,2659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0086
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
13:55504,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,07
|Açılış
|: 504,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler13:54
|TUREX
|10,52
|19.192.278
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,88
|21.366.351
|% 7,43
|
|AGYO
|2,24
|25.631.383
|% 7,18
|
|LOGO
|37,10
|77.287.753
|% 6,61
|
|PSDTC
|26,60
|24.204.608
|% 6,06
|
|DENGE
|2,15
|1.068.948
|% -9,66
|
|YBTAS
|11.400,70
|57.004
|% -6,55
|
|SNGYO
|4,65
|37.478.369
|% -6,44
|
|PEKGY
|1,26
|157.415.514
|% -5,26
|
|VKFYO
|7,50
|579.316
|% -4,70
|
|GARAN
|8,75
|707.942.493
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|381.996.422
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,26
|374.198.893
|% 1,80
|
|THYAO
|13,87
|366.841.200
|% -0,07
|
|KRDMD
|7,02
|333.796.820
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|374.198.893
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|157.415.514
|% -5,26
|
|GARAN
|8,75
|707.942.493
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|381.996.422
|% 0,37
|
|GWIND
|3,81
|215.520.983
|% 1,87
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6768
|8,6798
|% -0,07
|
|Euro
|10,2620
|10,2691
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9514
|12,0113
|% 0,01
|
|Frank
|9,3503
|9,4066
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3055
|2,3170
|% -0,16
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,16
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-1,37
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,66
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,07
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|1,17
|