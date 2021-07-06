***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00281859
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.971,8 % 0,00182011
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
98.562,31 % 0,0603655
Fon Yönetim Ücreti
425.071,92 % 0,26033966
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.946,61 % 0,00119222
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.011,6 % 0,00061956
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.034,85 % 0,01594531
TOPLAM GİDERLER
560.201,17 % 0,34310095
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.275.900,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946797
BIST
12:581.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.390
En Düşük
1.384
12:588,6805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:5810,2712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0033
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:58503,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,97
|Açılış
|: 503,90
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:58
|TUREX
|10,52
|19.003.254
|% 9,93
|
|SELVA
|7,04
|32.445.740
|% 8,47
|
|AGYO
|2,24
|16.086.623
|% 7,18
|
|PSDTC
|26,70
|23.020.087
|% 6,46
|
|PSDTC
|26,70
|23.020.087
|% 6,46
|
|DENGE
|2,15
|1.068.948
|% -9,66
|
|YBTAS
|11.400,70
|57.004
|% -6,55
|
|SNGYO
|4,70
|34.683.661
|% -5,43
|
|PEKGY
|1,26
|149.550.982
|% -5,26
|
|VKFYO
|7,50
|579.316
|% -4,70
|
|GARAN
|8,75
|668.363.135
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|344.291.882
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,26
|332.578.538
|% 1,80
|
|THYAO
|13,89
|304.950.739
|% 0,07
|
|KRDMD
|6,99
|257.548.940
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,26
|332.578.538
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|149.550.982
|% -5,26
|
|GARAN
|8,75
|668.363.135
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,39
|344.291.882
|% 0,37
|
|GWIND
|3,82
|206.027.699
|% 2,14
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6783
|8,6805
|% -0,07
|
|Euro
|10,2660
|10,2712
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9469
|12,0068
|% -0,03
|
|Frank
|9,3671
|9,4235
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3071
|2,3187
|% -0,08
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,73
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|-4,71
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,27
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|1,07
|