***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,0426662
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.625,52 % 0,01507031
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.914,43 % 0,1938991
Fon Yönetim Ücreti
28.081,07 % 0,26034151
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.011,6 % 0,00937861
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.391,01 % 0,04070935
TOPLAM GİDERLER
60.625,71 % 0,56206508
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.786.243,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946798
BIST
14:121.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:128,6768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:1210,2639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0106
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:12504,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,33
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TUREX
|10,52
|19.280.183
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,89
|22.122.245
|% 8,00
|
|AGYO
|2,24
|25.916.711
|% 7,18
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|BASGZ
|13,19
|147.146.031
|% 6,37
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|SNGYO
|4,67
|38.389.378
|% -6,04
|
|GARAN
|8,72
|724.817.655
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,37
|390.465.768
|% 0,00
|
|THYAO
|13,85
|382.856.640
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,26
|382.484.987
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,01
|346.921.628
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,26
|382.484.987
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|160.656.566
|% -6,02
|
|GARAN
|8,72
|724.817.655
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,37
|390.465.768
|% 0,00
|
|GWIND
|3,80
|217.616.335
|% 1,60
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6752
|8,6768
|% -0,11
|
|Euro
|10,2585
|10,2639
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9620
|12,0220
|% 0,10
|
|Frank
|9,3599
|9,4163
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,09
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,53
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|-3,14
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-1,52
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|1,13
|