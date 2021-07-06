***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Açıklama
2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00736495
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.625,65 % 0,00260161
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.665,9 % 0,06828045
Fon Yönetim Ücreti
81.338,32 % 0,13016993
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler vv Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.065,61 % 0,01610852
TOPLAM GİDERLER
141.309,16 % 0,22614437
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
62.486.260,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946800
BIST
15:191.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:198,6817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:1910,2667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:19503,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,86
|Açılış
|: 503,81
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:19
|TUREX
|10,52
|19.611.237
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.098.270
|% 9,71
|
|AGYO
|2,27
|28.121.998
|% 8,61
|
|LOGO
|37,70
|90.034.045
|% 8,33
|
|SELVA
|6,94
|47.833.135
|% 6,93
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|873.693.767
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,08
|439.967.257
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,27
|436.825.486
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,39
|426.560.333
|% 0,37
|
|THYAO
|13,87
|411.633.523
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,27
|436.825.486
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|164.910.533
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|873.693.767
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|426.560.333
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,08
|439.967.257
|% 2,31
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6777
|8,6817
|% -0,05
|
|Euro
|10,2622
|10,2667
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9646
|12,0246
|% 0,12
|
|Frank
|9,3600
|9,4164
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3049
|2,3164
|% -0,18
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|11,51
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.321
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,45
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:31FENER
Yüzde 4.32 oranında artışla 38.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 272, 672 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 1 artarak (% 0.48 ) 1, 495
-
15:30XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 6, 811.00 milyon TL de
-
15:29KRONT
Yüzde 4.33 oranında artışla 57.85 lira fiyatla işlem gören hissede 509, 538 adet işlem
-
15:27BNTAS
Yüzde 4.23 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 019, 928 adet işlem