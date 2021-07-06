***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,01991769Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.625,52 % 0,00703521Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.476,1 % 0,11891588Fon Yönetim Ücreti180.461,81 % 0,78103424Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu59,34 % 0,00025682Gecelik Ters Repo Komisyonu23.280,28 % 0,10075648Vadeli Ters Repo Komisyonu1.380,03 % 0,00597274Borsa Para Piyasası Komisyonu1.001,06 % 0,00433256Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00357015Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.343,13 % 0,03178088TOPLAM GİDERLER248.054,25 % 1,07357265DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.105.492,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946803BIST