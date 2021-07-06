***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,01198525
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.625,52 % 0,00423336
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.608,18 % 0,08752616
Fon Yönetim Ücreti
99.969,22 % 0,26035097
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.011,6 % 0,00263452
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.619,76 % 0,02244854
TOPLAM GİDERLER
149.436,36 % 0,3891788
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.397.867,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946804
BIST
15:201.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:208,6811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:2010,2657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0088
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:20503,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,86
|Açılış
|: 503,81
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:20
|TUREX
|10,52
|19.611.868
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.098.270
|% 9,71
|
|LOGO
|37,86
|91.359.679
|% 8,79
|
|AGYO
|2,27
|28.127.373
|% 8,61
|
|SELVA
|7,00
|48.024.601
|% 7,86
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,77
|873.788.162
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,08
|441.941.845
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,27
|436.931.950
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,39
|426.973.423
|% 0,37
|
|THYAO
|13,87
|411.852.344
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,27
|436.931.950
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|164.913.626
|% -5,26
|
|GARAN
|8,77
|873.788.162
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,39
|426.973.423
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,08
|441.941.845
|% 2,31
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6788
|8,6811
|% -0,06
|
|Euro
|10,2622
|10,2657
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9595
|12,0195
|% 0,08
|
|Frank
|9,3587
|9,4150
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% -0,19
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|11,07
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|-3,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-0,78
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,37
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|1,05
|