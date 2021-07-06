***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00028796
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.929,44 % 0,00055873
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
657.119,22 % 0,04111684
Fon Yönetim Ücreti
2.080.343,3 % 0,1301699
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.378,09 % 0,00021137
Gecelik Ters Repo Komisyonu
409.625,47 % 0,02563082
Vadeli Ters Repo Komisyonu
52.117,63 % 0,00326107
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33.880,49 % 0,00211995
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00005162
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
253.301,03 % 0,01584939
TOPLAM GİDERLER
3.504.121,65 % 0,21925765
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.598.175.330,3 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946805
BIST
12:431.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.390
En Düşük
1.384
12:438,6778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0084
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:4310,2830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0085
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:43503,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,88
|Açılış
|: 503,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:43
|TUREX
|10,52
|18.976.050
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|10.149.652
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,96
|30.425.416
|% 7,24
|
|PSDTC
|26,74
|22.653.536
|% 6,62
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,70
|34.216.764
|% -5,43
|
|DARDL
|15,01
|15.263.367
|% -3,97
|
|PEKGY
|1,28
|146.773.086
|% -3,76
|
|ERBOS
|136,70
|43.006.946
|% -3,53
|
|GARAN
|8,74
|642.571.693
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|328.678.260
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,37
|298.983.033
|% 0,00
|
|THYAO
|13,84
|275.491.924
|% -0,29
|
|EREGL
|17,95
|232.619.225
|% -0,39
|
|YKBNK
|2,26
|328.678.260
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,28
|146.773.086
|% -3,76
|
|GARAN
|8,74
|642.571.693
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,37
|298.983.033
|% 0,00
|
|GWIND
|3,81
|202.062.734
|% 1,87
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6760
|8,6778
|% -0,10
|
|Euro
|10,2558
|10,2830
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9534
|12,0134
|% 0,03
|
|Frank
|9,3671
|9,4236
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3081
|2,3197
|% -0,04
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,46
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|-4,12
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-1,99
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,99
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|1,03
|