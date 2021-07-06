***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00028796Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.929,44 % 0,00055873Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri657.119,22 % 0,04111684Fon Yönetim Ücreti2.080.343,3 % 0,1301699Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.378,09 % 0,00021137Gecelik Ters Repo Komisyonu409.625,47 % 0,02563082Vadeli Ters Repo Komisyonu52.117,63 % 0,00326107Borsa Para Piyasası Komisyonu33.880,49 % 0,00211995Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00005162Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler253.301,03 % 0,01584939TOPLAM GİDERLER3.504.121,65 % 0,21925765DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.598.175.330,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946805BIST