***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00280898Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.396,16 % 0,00146255Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.256,83 % 0,05631106Fon Yönetim Ücreti1.279.601,56 % 0,78103397Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu338,92 % 0,00020687Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0005035Türev Araçlar Komisyonu37.100,49 % 0,02264513Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler106.998,75 % 0,06530913TOPLAM GİDERLER1.524.119,69 % 0,93028119DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ163.834.302,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946808BIST