***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00525926
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.625,52 % 0,00185765
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.049,46 % 0,06748176
Fon Yönetim Ücreti
683.438,55 % 0,781034
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
12.748,84 % 0,01456938
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,0009427
Türev Araçlar Komisyonu
33.897,47 % 0,03873805
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.236,12 % 0,03455386
TOPLAM GİDERLER
826.422,94 % 0,94443666
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.504.327,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946809
BIST
14:111.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:118,6768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:1110,2639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0106
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:11504,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,33
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:11
|TUREX
|10,52
|19.276.438
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,89
|22.035.333
|% 8,00
|
|AGYO
|2,25
|25.898.204
|% 7,66
|
|BASGZ
|13,26
|144.385.415
|% 6,94
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|PEKGY
|1,25
|158.629.946
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|722.996.321
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,26
|381.894.348
|% 1,80
|
|THYAO
|13,86
|381.112.000
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,01
|346.714.056
|% 1,30
|
|EDATA
|7,46
|268.372.821
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,26
|381.894.348
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|158.629.946
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|722.996.321
|% 1,39
|
|GWIND
|3,81
|216.805.614
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,01
|346.714.056
|% 1,30
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6752
|8,6768
|% -0,11
|
|Euro
|10,2585
|10,2639
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9620
|12,0220
|% 0,10
|
|Frank
|9,3599
|9,4163
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,09
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,45
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|1,12
|