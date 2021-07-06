***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00525926Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.625,52 % 0,00185765Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.049,46 % 0,06748176Fon Yönetim Ücreti683.438,55 % 0,781034Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu12.748,84 % 0,01456938Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0009427Türev Araçlar Komisyonu33.897,47 % 0,03873805Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.236,12 % 0,03455386TOPLAM GİDERLER826.422,94 % 0,94443666DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.504.327,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946809BIST