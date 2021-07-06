***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00179236Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.447,6 % 0,00134272Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri227.691,8 % 0,08867832Fon Yönetim Ücreti2.005.394,23 % 0,78103381Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu316.501,87 % 0,12326687Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00032127Türev Araçlar Komisyonu116.151,23 % 0,04523701Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.060,93 % 0,01404452TOPLAM GİDERLER2.710.674,64 % 1,05571688DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ256.761.514,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946810BIST