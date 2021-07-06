***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00179236
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.447,6 % 0,00134272
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
227.691,8 % 0,08867832
Fon Yönetim Ücreti
2.005.394,23 % 0,78103381
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
316.501,87 % 0,12326687
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00032127
Türev Araçlar Komisyonu
116.151,23 % 0,04523701
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.060,93 % 0,01404452
TOPLAM GİDERLER
2.710.674,64 % 1,05571688
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
256.761.514,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946810
BIST
12:511.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.390
En Düşük
1.384
12:518,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:5110,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2500
En Düşük
10,2350
12:51504,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,06
|Açılış
|: 504,01
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:51
|TUREX
|10,52
|18.987.885
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|10.157.484
|% 9,57
|
|SELVA
|7,07
|31.603.789
|% 8,94
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|KRONT
|59,00
|22.692.640
|% 6,40
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,70
|34.491.951
|% -5,43
|
|PEKGY
|1,27
|148.012.081
|% -4,51
|
|DARDL
|14,96
|15.529.474
|% -4,29
|
|ERBOS
|136,70
|43.653.064
|% -3,53
|
|GARAN
|8,75
|657.925.484
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,26
|331.749.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,38
|318.406.076
|% 0,19
|
|THYAO
|13,87
|293.244.428
|% -0,07
|
|KRDMD
|6,99
|250.759.149
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,26
|331.749.460
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,27
|148.012.081
|% -4,51
|
|GARAN
|8,75
|657.925.484
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,38
|318.406.076
|% 0,19
|
|GWIND
|3,82
|203.512.941
|% 2,14
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6767
|8,6790
|% -0,08
|
|Euro
|10,2400
|10,2500
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9491
|12,0090
|% -0,01
|
|Frank
|9,3651
|9,4215
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3076
|2,3192
|% -0,06
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,73
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|-4,71
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,27
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|1,07
|