***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00154251Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.330,52 % 0,00178667Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri211.609,44 % 0,07092671Fon Yönetim Ücreti1.009.284,11 % 0,33828927Hisse Senedi Komisyonu87.953,38 % 0,02947999Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu254.422,23 % 0,08527659Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00027649Türev Araçlar Komisyonu83.016,8 % 0,02782536Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.841,51 % 0,01402433TOPLAM GİDERLER1.698.884,97 % 0,56942792DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ298.349.432,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946811BIST