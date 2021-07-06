***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,01015773
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.449,22 % 0,00540593
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.823,93 % 0,08569235
Fon Yönetim Ücreti
49.538,72 % 0,10934208
Hisse Senedi Komisyonu
647,6 % 0,00142939
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00182072
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.781,13 % 0,01055293
TOPLAM GİDERLER
101.667,58 % 0,22440113
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.306.180,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946812
BIST
14:071.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:078,6758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:0710,2661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:07504,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,34
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:05
|TUREX
|10,52
|19.212.665
|% 9,93
|
|AGYO
|2,25
|25.878.238
|% 7,66
|
|IDGYO
|1,88
|21.959.643
|% 7,43
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|LOGO
|37,02
|77.952.967
|% 6,38
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|SNGYO
|4,68
|38.238.489
|% -5,84
|
|GARAN
|8,74
|712.584.710
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|382.901.443
|% 0,37
|
|THYAO
|13,86
|379.398.350
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,26
|374.884.377
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,02
|336.087.679
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|374.884.377
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|157.825.680
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|712.584.710
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|382.901.443
|% 0,37
|
|GWIND
|3,82
|216.206.999
|% 2,14
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6813
|8,6844
|% -0,02
|
|Euro
|10,2674
|10,2742
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9605
|12,0204
|% 0,08
|
|Frank
|9,3576
|9,4139
|% -0,00
|
|Riyal
|2,3069
|2,3185
|% -0,09
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,08
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-1,37
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,66
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,07
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|1,22
|