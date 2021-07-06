***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,02924086
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.295,52 % 0,05906221
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.302,14 % 0,1353503
Fon Yönetim Ücreti
16.388,45 % 0,10412952
Hisse Senedi Komisyonu
2.309,67 % 0,01467526
Tahvil Bono Komisyonu
12,74 % 0,00008095
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
866,25 % 0,00550401
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00524128
Türev Araçlar Komisyonu
2.254,74 % 0,01432625
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.738,06 % 0,0555202
TOPLAM GİDERLER
66.594,55 % 0,42313085
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.738.524,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946814
BIST
12:561.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.390
En Düşük
1.384
12:568,6828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:5610,2732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:56503,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,96
|Açılış
|: 503,90
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:56
|TUREX
|10,52
|18.998.899
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|11.794.275
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,00
|32.334.100
|% 7,86
|
|PSDTC
|26,70
|22.952.494
|% 6,46
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|34.683.116
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,27
|149.457.946
|% -4,51
|
|DARDL
|14,96
|15.629.367
|% -4,29
|
|EDIP
|2,79
|20.224.227
|% -3,46
|
|GARAN
|8,74
|665.079.570
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,37
|340.340.120
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|332.559.106
|% 1,80
|
|THYAO
|13,88
|304.871.616
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|257.397.572
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,26
|332.559.106
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,27
|149.457.946
|% -4,51
|
|GARAN
|8,74
|665.079.570
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,37
|340.340.120
|% 0,00
|
|GWIND
|3,81
|205.492.229
|% 1,87
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6781
|8,6828
|% -0,04
|
|Euro
|10,2679
|10,2732
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9460
|12,0059
|% -0,04
|
|Frank
|9,3688
|9,4252
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3075
|2,3191
|% -0,06
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,10
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|-4,71
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,27
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|1,18
|