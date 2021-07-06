***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,02924086Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.295,52 % 0,05906221Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.302,14 % 0,1353503Fon Yönetim Ücreti16.388,45 % 0,10412952Hisse Senedi Komisyonu2.309,67 % 0,01467526Tahvil Bono Komisyonu12,74 % 0,00008095Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu866,25 % 0,00550401Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00524128Türev Araçlar Komisyonu2.254,74 % 0,01432625Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.738,06 % 0,0555202TOPLAM GİDERLER66.594,55 % 0,42313085DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.738.524,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946814BIST