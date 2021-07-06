***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.922,08 % 0,02941814Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.625,52 % 0,00971536Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.486,94 % 0,12842249Fon Yönetim Ücreti27.843,18 % 0,16641227Hisse Senedi Komisyonu31,93 % 0,00019084Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00493024Türev Araçlar Komisyonu2.533,08 % 0,01513964Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.560,58 % 0,09897877TOPLAM GİDERLER75.828,21 % 0,45320775DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.731.446,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946815BIST