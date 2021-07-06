***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama
2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.922,08 % 0,02941814
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.625,52 % 0,00971536
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.486,94 % 0,12842249
Fon Yönetim Ücreti
27.843,18 % 0,16641227
Hisse Senedi Komisyonu
31,93 % 0,00019084
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00493024
Türev Araçlar Komisyonu
2.533,08 % 0,01513964
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.560,58 % 0,09897877
TOPLAM GİDERLER
75.828,21 % 0,45320775
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.731.446,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946815
BIST
13:081.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,05
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
13:088,6802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
13:0810,2694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
13:08504,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 504,02
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler13:06
|TUREX
|10,52
|19.036.077
|% 9,93
|
|SELVA
|7,11
|33.510.598
|% 9,55
|
|AGYO
|2,28
|18.606.726
|% 9,09
|
|IDGYO
|1,88
|14.708.540
|% 7,43
|
|PSDTC
|26,70
|23.245.955
|% 6,46
|
|DENGE
|2,15
|1.068.948
|% -9,66
|
|YBTAS
|11.400,70
|57.004
|% -6,55
|
|SNGYO
|4,69
|34.928.382
|% -5,63
|
|VKFYO
|7,50
|579.316
|% -4,70
|
|PEKGY
|1,27
|150.482.665
|% -4,51
|
|GARAN
|8,76
|676.513.417
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|349.536.659
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,27
|335.014.672
|% 2,25
|
|THYAO
|13,88
|306.841.387
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|258.705.352
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,27
|335.014.672
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,27
|150.482.665
|% -4,51
|
|GARAN
|8,76
|676.513.417
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|349.536.659
|% 0,37
|
|GWIND
|3,82
|206.754.621
|% 2,14
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6796
|8,6841
|% -0,02
|
|Euro
|10,2665
|10,2715
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9461
|12,0060
|% -0,04
|
|Frank
|9,3634
|9,4198
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3065
|2,3180
|% -0,11
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,73
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|-4,71
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,27
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|1,07
|