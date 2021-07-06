***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 13:23
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama
2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00043373
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.584,32 % 0,00165724
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
617.073,72 % 0,05815639
Fon Yönetim Ücreti
13.136.354,37 % 1,23804163
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
314,41 % 0,00002963
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
778,93 % 0,00007341
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.028.736,75 % 0,19119921
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00007774
Türev Araçlar Komisyonu
88.766,18 % 0,00836581
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.188.225,25 % 0,20623027
TOPLAM GİDERLER
18.083.260,91 % 1,70426506
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.061.059.181,49 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946885
BIST
13:201.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
13:208,6788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
13:2010,2665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0080
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
13:20504,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,53
|Açılış
|: 504,47
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler13:20
|TUREX
|10,52
|19.053.309
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,90
|19.231.062
|% 8,57
|
|AGYO
|2,26
|19.531.024
|% 8,13
|
|SELVA
|6,98
|35.555.259
|% 7,55
|
|PSDTC
|26,66
|23.566.829
|% 6,30
|
|DENGE
|2,15
|1.068.948
|% -9,66
|
|YBTAS
|11.400,70
|57.004
|% -6,55
|
|SNGYO
|4,66
|35.676.668
|% -6,24
|
|PEKGY
|1,26
|151.894.737
|% -5,26
|
|VKFYO
|7,50
|579.316
|% -4,70
|
|GARAN
|8,74
|691.986.473
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,38
|375.170.347
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,27
|370.838.557
|% 2,25
|
|THYAO
|13,87
|345.442.534
|% -0,07
|
|KRDMD
|6,99
|264.946.622
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,27
|370.838.557
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|151.894.737
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|691.986.473
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,38
|375.170.347
|% 0,19
|
|GWIND
|3,81
|210.292.882
|% 1,87
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6759
|8,6788
|% -0,09
|
|Euro
|10,2591
|10,2665
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9561
|12,0161
|% 0,05
|
|Frank
|9,3652
|9,4216
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3076
|2,3192
|% -0,06
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,38
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|-3,00
|
|Tam
|3.322
|3.405
|-3,53
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-1,70
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|1,25
|