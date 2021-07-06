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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2021 13:23



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama

2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00043373
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.584,32 % 0,00165724
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
617.073,72 % 0,05815639
Fon Yönetim Ücreti
13.136.354,37 % 1,23804163
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
314,41 % 0,00002963
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
778,93 % 0,00007341
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.028.736,75 % 0,19119921
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00007774
Türev Araçlar Komisyonu
88.766,18 % 0,00836581
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.188.225,25 % 0,20623027
TOPLAM GİDERLER
18.083.260,91 % 1,70426506
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.061.059.181,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946885


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Gümüş Gr. 7,36 7,36 0,05  
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