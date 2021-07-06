***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00305851Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.914,08 % 0,00193668Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri138.095,13 % 0,091777Fon Yönetim Ücreti125.361,61 % 0,0833144Hisse Senedi Komisyonu4.472,14 % 0,00297215Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu73,92 % 0,00004913Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu78.284,42 % 0,05202725Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00054822Türev Araçlar Komisyonu40.199,11 % 0,02671603Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.226,73 % 0,01477172TOPLAM GİDERLER417.054,12 % 0,27717108DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ150.468.123,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946787BIST