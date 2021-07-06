***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00301543Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.733,12 % 0,00179083Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.586,02 % 0,05804441Fon Yönetim Ücreti397.284,41 % 0,26031352Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.011,6 % 0,00066283Türev Araçlar Komisyonu14.599,11 % 0,00956581Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.165,58 % 0,01583407TOPLAM GİDERLER532.981,92 % 0,3492269DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.617.660,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946788BIST