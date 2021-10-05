***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00395886Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.816,56 % 0,00586384Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri109.767,39 % 0,09442562Fon Yönetim Ücreti1.369.393,84 % 1,17799892Hisse Senedi Komisyonu630,58 % 0,00054245Tahvil Bono Komisyonu553,62 % 0,00047624Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu2.945,47 % 0,00253379Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.428,84 % 0,00811101Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00096097Türev Araçlar Komisyonu20.543,35 % 0,01767208Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.596,31 % 0,03664279TOPLAM GİDERLER1.568.395,14 % 1,34918657DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ116.247.461,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966897BIST