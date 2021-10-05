***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301,04 % 0,00057136Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.329,44 % 0,00355805Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri266.122,98 % 0,06607934Fon Yönetim Ücreti8.136.011,21 % 2,02020216Hisse Senedi Komisyonu307.372,54 % 0,07632176Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.317,51 % 0,00082375Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.098,42 % 0,00126596Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00027738Türev Araçlar Komisyonu483.406,36 % 0,12003162Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.872,28 % 0,01958428TOPLAM GİDERLER9.297.948,88 % 2,30871565DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ402.732.526,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966898BIST