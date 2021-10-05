***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301,04 % 0,00184161Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.265,04 % 0,00421381Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.069,83 % 0,0648832Fon Yönetim Ücreti2.524.188,88 % 2,02020228Hisse Senedi Komisyonu121.224,98 % 0,09702086Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu607 % 0,0004858Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.397,99 % 0,00271954Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00089406Türev Araçlar Komisyonu299.356,72 % 0,23958632Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.569,89 % 0,02846791TOPLAM GİDERLER3.074.098,47 % 2,46031538DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ124.947.333,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966899BIST