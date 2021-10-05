***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00232458Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.392,09 % 0,00221851Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri153.607,1 % 0,0775892Fon Yönetim Ücreti2.546.703,68 % 1,28637743Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.694,07 % 0,0043915Gecelik Ters Repo Komisyonu22.690,5 % 0,0114613Vadeli Ters Repo Komisyonu4.200 % 0,00212148Borsa Para Piyasası Komisyonu6.287,03 % 0,00317567Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00056426Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.571,59 % 0,03261606TOPLAM GİDERLER2.816.865,24 % 1,42284DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ197.974.841,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966901BIST