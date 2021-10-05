***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00467733Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.239,9 % 0,00227653Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.974,44 % 0,09246207Fon Yönetim Ücreti1.343.039,72 % 1,36500132Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.924,73 % 0,00297256Gecelik Ters Repo Komisyonu7.686 % 0,00781168Vadeli Ters Repo Komisyonu179,55 % 0,00018249Borsa Para Piyasası Komisyonu1.393,43 % 0,00141622Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00113537Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.253,28 % 0,03379704TOPLAM GİDERLER1.487.410,23 % 1,5117326DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.391.092,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966902BIST