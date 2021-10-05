***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00038233Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti28.453,54 % 0,00236387Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri819.867,11 % 0,06811302Fon Yönetim Ücreti24.316.895,18 % 2,0202019Hisse Senedi Komisyonu766.115,57 % 0,06364744Tahvil Bono Komisyonu11.349,86 % 0,00094293Gecelik Ters Repo Komisyonu269.699,93 % 0,02240616Vadeli Ters Repo Komisyonu26.694,78 % 0,00221775Borsa Para Piyasası Komisyonu88.482,12 % 0,00735093Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00009281Türev Araçlar Komisyonu2.883.629,08 % 0,23956648Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler320.809,24 % 0,02665223TOPLAM GİDERLER29.537.715,59 % 2,45393784DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.203.686.380,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966903BIST