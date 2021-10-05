***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 14:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00038233
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
28.453,54 % 0,00236387
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
819.867,11 % 0,06811302
Fon Yönetim Ücreti
24.316.895,18 % 2,0202019
Hisse Senedi Komisyonu
766.115,57 % 0,06364744
Tahvil Bono Komisyonu
11.349,86 % 0,00094293
Gecelik Ters Repo Komisyonu
269.699,93 % 0,02240616
Vadeli Ters Repo Komisyonu
26.694,78 % 0,00221775
Borsa Para Piyasası Komisyonu
88.482,12 % 0,00735093
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00009281
Türev Araçlar Komisyonu
2.883.629,08 % 0,23956648
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
320.809,24 % 0,02665223
TOPLAM GİDERLER
29.537.715,59 % 2,45393784
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.203.686.380,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966903
BIST
17:131.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,19
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:138,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:1310,2695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0232
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:13502,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,23
|Açılış
|: 502,88
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:13
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.776.373
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.397.775
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.320.693
|% -10,00
|
|PETKM
|6,08
|1.710.491.333
|% -8,71
|
|HURGZ
|2,06
|49.543.348
|% -8,44
|
|RALYH
|4,15
|3.653.930
|% -7,98
|
|MARTI
|1,42
|29.956.643
|% -6,58
|
|PETKM
|6,08
|1.710.491.333
|% -8,71
|
|EREGL
|16,20
|1.266.735.706
|% 0,31
|
|GARAN
|9,25
|1.184.173.176
|% -0,32
|
|TUPRS
|119,20
|913.047.667
|% -1,41
|
|THYAO
|13,67
|751.741.384
|% -2,64
|
|PETKM
|6,08
|1.710.491.333
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,36
|495.543.514
|% -0,42
|
|TSKB
|1,19
|168.237.136
|% -1,65
|
|GARAN
|9,25
|1.184.173.176
|% -0,32
|
|KRDMD
|6,28
|647.964.276
|% -1,10
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8858
|8,8879
|% 0,22
|
|Euro
|10,2646
|10,2695
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,0242
|12,0845
|% -0,16
|
|Frank
|9,5398
|9,5973
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3647
|2,3765
|% 0,35
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,14
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|-1,12
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27RALYH
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 861, 981 adet işlem
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17:26NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 267, 830 adet işlem
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17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, EREGL, YKBNK
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 06 kaybederek (% -1.32 ) 1, 204
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, MERIT, KTSKR, DOBUR, KNFRT, NUGYO