***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,01782506Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.584,16 % 0,01000913Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.356,16 % 0,20278907Fon Yönetim Ücreti115.874,53 % 0,4488123Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu42,88 % 0,00016609Gecelik Ters Repo Komisyonu73,5 % 0,00028468Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu487,45 % 0,00188802Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.390,11 % 0,01700404Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00432682Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.561,27 % 0,02928677TOPLAM GİDERLER189.089,24 % 0,73239198DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.818.037,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966904BIST