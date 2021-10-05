***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00238537Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.584,16 % 0,00133943Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri76.252,2 % 0,03952332Fon Yönetim Ücreti424.255,52 % 0,21990168Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu18,6 % 0,00000964Gecelik Ters Repo Komisyonu5,13 % 0,00000266Vadeli Ters Repo Komisyonu10,42 % 0,0000054Borsa Para Piyasası Komisyonu4,57 % 0,00000237Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.758.404,19 % 0,91142253Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.240,83 % 0,02241275TOPLAM GİDERLER2.309.377,7 % 1,19700515DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ192.929.638,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966905BIST