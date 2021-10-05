***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00057364Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti21.337,92 % 0,00265972Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri220.526,1 % 0,02748805Fon Yönetim Ücreti1.260.008,82 % 0,15705706Hisse Senedi Komisyonu2.562,59 % 0,00031942Tahvil Bono Komisyonu2,73 % 0,00000034Gecelik Ters Repo Komisyonu568,49 % 0,00007086Vadeli Ters Repo Komisyonu214 % 0,00002667Borsa Para Piyasası Komisyonu711,89 % 0,00008874Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00013924Türev Araçlar Komisyonu7.146,82 % 0,00089083Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler140.596,61 % 0,01752503TOPLAM GİDERLER1.659.395,15 % 0,20683961DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ802.261.793,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966906BIST