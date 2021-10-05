***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00391636Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.584,43 % 0,00219934Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri135.003,43 % 0,11488751Fon Yönetim Ücreti461.431,24 % 0,39267657Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu930,08 % 0,0007915Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu63.893,04 % 0,05437278Vergiler ve Diğer Harcamalar23.422,98 % 0,01993288Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.463,93 % 0,02507371TOPLAM GİDERLER721.331,21 % 0,61385065DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.509.235,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966907BIST