***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 14:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00391636
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.584,43 % 0,00219934
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
135.003,43 % 0,11488751
Fon Yönetim Ücreti
461.431,24 % 0,39267657
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
930,08 % 0,0007915
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
63.893,04 % 0,05437278
Vergiler ve Diğer Harcamalar
23.422,98 % 0,01993288
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.463,93 % 0,02507371
TOPLAM GİDERLER
721.331,21 % 0,61385065
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
117.509.235,45 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966907
BIST
17:381.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,40
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:388,8890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:3810,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0197
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:38503,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,44
|Açılış
|: 503,10
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:38
|NUGYO
|12,43
|17.770.212
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.454.810
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.498.623
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.766.084.256
|% -8,41
|
|RALYH
|4,19
|3.986.953
|% -7,10
|
|MARTI
|1,42
|30.303.742
|% -6,58
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,10
|1.766.084.256
|% -8,41
|
|EREGL
|16,21
|1.303.215.312
|% 0,37
|
|GARAN
|9,24
|1.276.434.507
|% -0,43
|
|TUPRS
|119,60
|948.799.418
|% -1,08
|
|THYAO
|13,66
|843.224.960
|% -2,71
|
|PETKM
|6,10
|1.766.084.256
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,37
|513.128.905
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|168.771.138
|% -2,48
|
|GARAN
|9,24
|1.276.434.507
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,25
|691.817.836
|% -1,57
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8820
|8,8890
|% 0,23
|
|Euro
|10,2685
|10,2730
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,0329
|12,0933
|% -0,09
|
|Frank
|9,5395
|9,5970
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3629
|2,3747
|% 0,27
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,65
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|-1,38
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 02 kaybederek (% -1.08 ) 1, 473
-
17:48NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 466, 419 adet işlem
-
17:47MAREN
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 942, 068 adet işlem
-
17:45XU100
Endeks 1, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 14, 228.00 milyon TL de
-
17:45BRKSN
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 208 adet işlem