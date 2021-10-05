***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,01328607Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.584,16 % 0,00746039Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.570,17 % 0,16331643Fon Yönetim Ücreti81.608,73 % 0,23560202Hisse Senedi Komisyonu1.456,9 % 0,00420603Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu18.621,02 % 0,05375834Vergiler ve Diğer Harcamalar56.248,41 % 0,16238752Türev Araçlar Komisyonu10.295,95 % 0,02972411Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.577,18 % 0,08538846TOPLAM GİDERLER261.564,6 % 0,75512937DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.638.382,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966908BIST