***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 14:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,0035814
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.151,52 % 0,00323076
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
108.299,36 % 0,08427992
Fon Yönetim Ücreti
504.549,2 % 0,3926465
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.814,01 % 0,00530275
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.721,64 % 0,02235154
TOPLAM GİDERLER
657.137,81 % 0,51139286
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
128.499.605,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966909
BIST
17:291.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,12
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:298,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:2910,2811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0116
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:29502,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,02
|Açılış
|: 502,67
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:27
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.638.255
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.418.304
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.394.151
|% -10,00
|
|RALYH
|4,10
|3.894.921
|% -9,09
|
|BLCYT
|14,69
|6.688.375
|% -8,76
|
|PETKM
|6,09
|1.759.806.438
|% -8,56
|
|HURGZ
|2,10
|50.281.816
|% -6,67
|
|PETKM
|6,09
|1.759.806.438
|% -8,56
|
|EREGL
|16,19
|1.286.978.849
|% 0,25
|
|GARAN
|9,23
|1.261.268.640
|% -0,54
|
|TUPRS
|119,60
|935.758.105
|% -1,08
|
|THYAO
|13,66
|808.550.626
|% -2,71
|
|PETKM
|6,09
|1.759.806.438
|% -8,56
|
|YKBNK
|2,37
|510.821.106
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.424.246
|% -1,65
|
|GARAN
|9,23
|1.261.268.640
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,25
|676.523.761
|% -1,57
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8812
|8,8849
|% 0,18
|
|Euro
|10,2644
|10,2691
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,0282
|12,0885
|% -0,12
|
|Frank
|9,5364
|9,5938
|% 0,25
|
|Riyal
|2,3627
|2,3745
|% 0,26
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|0,51
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|-1,31
|
Seans Raporu
17:27
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17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, PGSUS, THYAO
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17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, EREGL, SASA
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17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -1.19 ) 1, 205
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17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, KNFRT, MERIT, DOBUR, NUGYO
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17:40
PRKAB, PENGD, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında