***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 14:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00830015
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.584,59 % 0,00466148
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
96.586,35 % 0,17419981
Fon Yönetim Ücreti
414.745,55 % 0,74802077
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
598.660,49 % 1,07972341
Türev Araçlar Komisyonu
7.958,82 % 0,01435425
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
117.448,66 % 0,21182635
TOPLAM GİDERLER
1.242.586,54 % 2,24108622
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.445.726,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966922
BIST
17:231.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,31
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:238,8903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:2310,2703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0224
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:23502,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,17
|Açılış
|: 502,82
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:23
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.870.146
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.408.439
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.347.225
|% -10,00
|
|PETKM
|6,09
|1.744.712.871
|% -8,56
|
|RALYH
|4,13
|3.763.768
|% -8,43
|
|HURGZ
|2,08
|49.667.339
|% -7,56
|
|MARTI
|1,42
|30.013.354
|% -6,58
|
|PETKM
|6,09
|1.744.712.871
|% -8,56
|
|EREGL
|16,20
|1.280.169.197
|% 0,31
|
|GARAN
|9,22
|1.218.826.542
|% -0,65
|
|TUPRS
|119,20
|926.844.610
|% -1,41
|
|THYAO
|13,65
|797.090.802
|% -2,78
|
|PETKM
|6,09
|1.744.712.871
|% -8,56
|
|YKBNK
|2,37
|510.417.233
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.382.385
|% -1,65
|
|GARAN
|9,22
|1.218.826.542
|% -0,65
|
|KRDMD
|6,26
|666.906.743
|% -1,42
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8851
|8,8903
|% 0,24
|
|Euro
|10,2650
|10,2703
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,0264
|12,0867
|% -0,14
|
|Frank
|9,5380
|9,5954
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3637
|2,3755
|% 0,30
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-0,74
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,33
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|-1,38
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 73 kaybederek (% -1.26 ) 1, 470
-
17:35XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 28 altında . İşlem hacmi 13, 877.00 milyon TL de
-
17:33BNTAS
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 587 adet işlem
-
17:32NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 387, 834 adet işlem
-
17:31MAREN
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 899, 871 adet işlem