***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00830015Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.584,59 % 0,00466148Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.586,35 % 0,17419981Fon Yönetim Ücreti414.745,55 % 0,74802077Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar598.660,49 % 1,07972341Türev Araçlar Komisyonu7.958,82 % 0,01435425Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler117.448,66 % 0,21182635TOPLAM GİDERLER1.242.586,54 % 2,24108622DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.445.726,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966922BIST