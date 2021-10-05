***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00212296Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.607,91 % 0,00304826Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri172.881,19 % 0,07975103Fon Yönetim Ücreti2.553.614,64 % 1,17799624Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.931,32 % 0,00089093Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu40.918,52 % 0,01887593Borsa Para Piyasası Komisyonu1.922,85 % 0,00088702Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00051532Türev Araçlar Komisyonu112.299,74 % 0,05180448Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.765,99 % 0,02572515TOPLAM GİDERLER2.951.661,34 % 1,36161733DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ216.776.128,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966923BIST