***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 14:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,0068227
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.584,16 % 0,00383108
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.106,34 % 0,10096932
Fon Yönetim Ücreti
127.136,08 % 0,18848235
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
865.667,21 % 1,28337282
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.401,73 % 0,02579849
TOPLAM GİDERLER
1.085.497,6 % 1,60927676
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.452.512,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966924
BIST
17:241.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,79
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:248,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:2410,2645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0282
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:24502,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 502,44
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:24
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.870.146
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.413.312
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.392.819
|% -10,00
|
|PETKM
|6,09
|1.755.084.477
|% -8,56
|
|RALYH
|4,13
|3.763.768
|% -8,43
|
|HURGZ
|2,09
|49.860.664
|% -7,11
|
|MARTI
|1,42
|30.067.599
|% -6,58
|
|PETKM
|6,09
|1.755.084.477
|% -8,56
|
|EREGL
|16,19
|1.285.046.482
|% 0,25
|
|GARAN
|9,21
|1.250.505.587
|% -0,75
|
|TUPRS
|119,30
|931.996.553
|% -1,32
|
|THYAO
|13,64
|800.707.370
|% -2,85
|
|PETKM
|6,09
|1.755.084.477
|% -8,56
|
|YKBNK
|2,37
|510.762.097
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.383.915
|% -1,65
|
|GARAN
|9,21
|1.250.505.587
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,25
|675.014.697
|% -1,57
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8780
|8,8826
|% 0,16
|
|Euro
|10,2602
|10,2645
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,0255
|12,0858
|% -0,15
|
|Frank
|9,5380
|9,5954
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3634
|2,3753
|% 0,30
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,44
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-1,28
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39BRKSN
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 788 adet işlem
-
17:38OSTIM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 242, 665 adet işlem
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 73 kaybederek (% -1.26 ) 1, 470
-
17:35XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 28 altında . İşlem hacmi 13, 877.00 milyon TL de
-
17:33BNTAS
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 587 adet işlem