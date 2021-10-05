***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00315221Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.632,64 % 0,00317314Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri196.058,68 % 0,13429096Fon Yönetim Ücreti183.460,83 % 0,12566203Hisse Senedi Komisyonu6.140,44 % 0,00420591Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu73,92 % 0,00005063Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu178.396,96 % 0,12219351Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00076516Türev Araçlar Komisyonu52.381,48 % 0,03587885Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.323,53 % 0,02145514TOPLAM GİDERLER658.187,66 % 0,45082754DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.995.442,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966925BIST