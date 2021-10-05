***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 14:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00315221
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.632,64 % 0,00317314
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
196.058,68 % 0,13429096
Fon Yönetim Ücreti
183.460,83 % 0,12566203
Hisse Senedi Komisyonu
6.140,44 % 0,00420591
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
73,92 % 0,00005063
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
178.396,96 % 0,12219351
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00076516
Türev Araçlar Komisyonu
52.381,48 % 0,03587885
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.323,53 % 0,02145514
TOPLAM GİDERLER
658.187,66 % 0,45082754
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
145.995.442,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966925
BIST
17:301.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,43
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:308,8836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:3010,2678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:30502,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,02
|Açılış
|: 502,67
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:30
|NUGYO
|12,43
|17.640.741
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.433.122
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.406.913
|% -10,00
|
|RALYH
|4,13
|3.943.967
|% -8,43
|
|PETKM
|6,11
|1.764.218.200
|% -8,26
|
|MARTI
|1,42
|30.234.194
|% -6,58
|
|HURGZ
|2,11
|50.692.192
|% -6,22
|
|PETKM
|6,11
|1.764.218.200
|% -8,26
|
|EREGL
|16,20
|1.290.142.398
|% 0,31
|
|GARAN
|9,23
|1.272.377.126
|% -0,54
|
|TUPRS
|119,60
|941.686.827
|% -1,08
|
|THYAO
|13,66
|822.382.221
|% -2,71
|
|PETKM
|6,11
|1.764.218.200
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,37
|511.215.858
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.472.523
|% -1,65
|
|GARAN
|9,23
|1.272.377.126
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,25
|680.889.081
|% -1,57
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8797
|8,8836
|% 0,17
|
|Euro
|10,2627
|10,2678
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,0303
|12,0907
|% -0,11
|
|Frank
|9,5401
|9,5976
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3628
|2,3747
|% 0,27
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,44
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-1,28
|