***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,0023622Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.344,96 % 0,00223022Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri163.679,68 % 0,08401507Fon Yönetim Ücreti764.963,68 % 0,39264789Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.303,8 % 0,00066923Türev Araçlar Komisyonu36.577,76 % 0,01877498Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.347,14 % 0,04688754TOPLAM GİDERLER1.066.819,1 % 0,54758713DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ194.821.798,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966926BIST