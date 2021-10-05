***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 14:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00114018
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.892,75 % 0,00269871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
296.319,47 % 0,07341393
Fon Yönetim Ücreti
1.584.851 % 0,39265103
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
848,45 % 0,00021021
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.812,29 % 0,00144001
Türev Araçlar Komisyonu
27.256,82 % 0,00675295
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
101.513,49 % 0,02515024
TOPLAM GİDERLER
2.032.096,35 % 0,50345725
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
403.628.380,91 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966940
BIST
17:341.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,35
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:348,8846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:3410,2664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0263
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:34502,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,33
|Açılış
|: 502,71
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:34
|NUGYO
|12,43
|17.770.212
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.454.810
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.498.623
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.766.084.256
|% -8,41
|
|RALYH
|4,19
|3.986.953
|% -7,10
|
|MARTI
|1,42
|30.303.742
|% -6,58
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,10
|1.766.084.256
|% -8,41
|
|EREGL
|16,21
|1.303.215.312
|% 0,37
|
|GARAN
|9,24
|1.276.434.507
|% -0,43
|
|TUPRS
|119,60
|948.799.418
|% -1,08
|
|THYAO
|13,66
|843.224.960
|% -2,71
|
|PETKM
|6,10
|1.766.084.256
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,37
|513.128.905
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|168.771.138
|% -2,48
|
|GARAN
|9,24
|1.276.434.507
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,25
|691.817.836
|% -1,57
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8816
|8,8846
|% 0,18
|
|Euro
|10,2635
|10,2664
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,0348
|12,0952
|% -0,07
|
|Frank
|9,5407
|9,5981
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3629
|2,3748
|% 0,27
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,44
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-1,28
|