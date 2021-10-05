***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00114018Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.892,75 % 0,00269871Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri296.319,47 % 0,07341393Fon Yönetim Ücreti1.584.851 % 0,39265103Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu848,45 % 0,00021021Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.812,29 % 0,00144001Türev Araçlar Komisyonu27.256,82 % 0,00675295Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.513,49 % 0,02515024TOPLAM GİDERLER2.032.096,35 % 0,50345725DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ403.628.380,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966940BIST