***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00126715Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.133,28 % 0,00279012Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri233.953,81 % 0,06441727Fon Yönetim Ücreti4.848.811,74 % 1,33508063Hisse Senedi Komisyonu346.599,27 % 0,09543327Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.186,5 % 0,00032669Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu405,18 % 0,00011156Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00030758Türev Araçlar Komisyonu620.527,62 % 0,1708572Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.753,89 % 0,02278561TOPLAM GİDERLER6.150.090,47 % 1,69337708DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ363.184.937,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966943BIST