***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00068429Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti21.422,24 % 0,00318531Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri187.176,65 % 0,02783163Fon Yönetim Ücreti845.117,62 % 0,12566203Hisse Senedi Komisyonu36.892,47 % 0,00548561Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,0001661Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler230.482,08 % 0,03427079TOPLAM GİDERLER1.326.810,24 % 0,19728576DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ672.532.181,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966946BIST