***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00204253Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.724,4 % 0,00209682Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri191.790,54 % 0,08512188Fon Yönetim Ücreti884.732,53 % 0,39266847Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.666,81 % 0,0011836Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.303,8 % 0,00057866Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.903,95 % 0,02392405TOPLAM GİDERLER1.143.724,11 % 0,50761601DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ225.312.850,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966948BIST