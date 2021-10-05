***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 15:00
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00784528
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.584,29 % 0,0044055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.236,01 % 0,10609523
Fon Yönetim Ücreti
115.170,32 % 0,19633363
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.303,8 % 0,00222262
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.850,84 % 0,02531659
TOPLAM GİDERLER
200.747,34 % 0,34221884
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.660.516,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966952
BIST
17:401.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,78
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:408,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0175
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:4010,2752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0175
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:40502,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,80
|Açılış
|: 503,21
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:40
|NUGYO
|12,43
|17.894.512
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.518.793
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.499.163
|% -10,00
|
|PETKM
|6,11
|1.783.834.733
|% -8,26
|
|RALYH
|4,19
|4.002.341
|% -7,10
|
|MARTI
|1,42
|30.532.284
|% -6,58
|
|HURGZ
|2,11
|51.736.410
|% -6,22
|
|PETKM
|6,11
|1.783.834.733
|% -8,26
|
|EREGL
|16,19
|1.311.434.038
|% 0,25
|
|GARAN
|9,23
|1.287.493.944
|% -0,54
|
|TUPRS
|119,40
|951.985.690
|% -1,24
|
|THYAO
|13,69
|851.761.262
|% -2,49
|
|PETKM
|6,11
|1.783.834.733
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,37
|513.484.129
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|169.028.907
|% -2,48
|
|GARAN
|9,23
|1.287.493.944
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,21
|706.417.265
|% -2,20
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8800
|8,8861
|% 0,20
|
|Euro
|10,2575
|10,2752
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0211
|12,0813
|% -0,18
|
|Frank
|9,5326
|9,5900
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3608
|2,3727
|% 0,19
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,65
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|-1,38
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 02 kaybederek (% -1.08 ) 1, 473
-
17:48NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 466, 419 adet işlem
-
17:47MAREN
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 942, 068 adet işlem
-
17:45XU100
Endeks 1, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 14, 228.00 milyon TL de
-
17:45BRKSN
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 208 adet işlem