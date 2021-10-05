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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.10.2021 15:00



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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YOKTUR
Açıklama

2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00784528
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.584,29 % 0,0044055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.236,01 % 0,10609523
Fon Yönetim Ücreti
115.170,32 % 0,19633363
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.303,8 % 0,00222262
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.850,84 % 0,02531659
TOPLAM GİDERLER
200.747,34 % 0,34221884
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.660.516,38 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966952


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Tam 3.314 3.397 24,71  
Yarım 1.602 1.643 11,95  
Çeyrek 803 822 5,98  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 -0,17  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,03  
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