***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 15:00
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,56282375
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.584,16 % 0,3160368
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.369,06 % 2,85798203
Fon Yönetim Ücreti
1.605,31 % 0,1963257
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24,01 % 0,00293637
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
152.763,5 % 18,68262299
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.511,71 % 0,42947402
TOPLAM GİDERLER
188.459,83 % 23,04820165
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
817.676,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966954
BIST
17:441.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:448,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:4410,2728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0199
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:44502,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,30
|Açılış
|: 502,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:44
|NUGYO
|12,43
|18.022.541
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.920.834
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.632.662
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.555.701
|% -10,00
|
|RALYH
|4,13
|4.020.976
|% -8,43
|
|PETKM
|6,11
|1.787.706.281
|% -8,26
|
|HURGZ
|2,10
|51.848.137
|% -6,67
|
|MARTI
|1,42
|30.640.165
|% -6,58
|
|PETKM
|6,11
|1.787.706.281
|% -8,26
|
|EREGL
|16,19
|1.316.875.125
|% 0,25
|
|GARAN
|9,22
|1.301.199.327
|% -0,65
|
|TUPRS
|119,30
|955.990.304
|% -1,32
|
|THYAO
|13,68
|856.901.724
|% -2,56
|
|PETKM
|6,11
|1.787.706.281
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,37
|513.883.012
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|169.181.171
|% -1,65
|
|GARAN
|9,22
|1.301.199.327
|% -0,65
|
|KRDMD
|6,19
|722.785.077
|% -2,52
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8888
|8,8924
|% 0,27
|
|Euro
|10,2655
|10,2728
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,0177
|12,0780
|% -0,21
|
|Frank
|9,5374
|9,5949
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3616
|2,3735
|% 0,22
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|2,37
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-1,56
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:54BNTAS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 007, 805 adet işlem
-
17:53METUR
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 335, 699 adet işlem
-
17:52SEYKM
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 071 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 02 kaybederek (% -1.08 ) 1, 473
-
17:48NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 466, 419 adet işlem