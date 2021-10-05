***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,56282375Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.584,16 % 0,3160368Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.369,06 % 2,85798203Fon Yönetim Ücreti1.605,31 % 0,1963257Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24,01 % 0,00293637Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar152.763,5 % 18,68262299Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.511,71 % 0,42947402TOPLAM GİDERLER188.459,83 % 23,04820165DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ817.676,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966954BIST